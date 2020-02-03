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Инструмент ручной гибочный универсальный Blacksmith MB31-6x50
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Инструмент ручной гибочный универсальный Blacksmith MB31 - 6x50

В наличии
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Код: MB31-6x50
19 800 руб
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Силовая Техника Все товары продавца
1 отзыв
Михаил
Краснодар
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Характеристики

Производитель
BlackSmith
Габариты, мм
1210х1480
Вес, кг
25, 00
Тип
ручной
Длина, мм
881

Описание

Проверенный продавец «Силовая Техника» ( из города Краснодар ) работающий на портале Satom.ru предлагает купить Инструмент ручной гибочный универсальный Blacksmith MB31 - 6x50
Ручной универсальный гибочный инструмент MB31 - 6x50 для гибки полосы, прутка, квадрата . и изготовления завитков для художественной ковки. Гибочный инструмент MB31 - 6x50 позволяет гнуть материал на любой угол и в разных плоскостях. Изготовление на MB31 - 6x50 кузнечных завитков (волют) существенно расширяет сферу его . применения и позволяет производить оконные решетки, калитки, ворота и другие виды кузнечных изделий с холодной ковкой. Отличный инструмент для начала небольшого бизнеса или для расширения существующего. Быстрая смена оправок и удобные упоры для гибки одинаковых деталей. Станок MB31 - 6x50 удобен в небольшой мастерской, кузне, гараже или даче. Легко устанавливается прямо на стройплощадке для проведения общих работ по гибке металла . и для изготовления изделий с художественной ковкой. Технические характеристики . Гибочный кузнечный инструмент MB31 - 6x50 не требует специальной установки и монтажа. Крепление станка производится к полу, через монтажные отверстия. Оборудован удобной телескопической ручкой - для изменения прилагаемого к заготовке усилия. Большой набор оправок в комплекте. Специальная оправка (два звена) для гибки завитков художественной ковки (валют) из полосы. Угол гиба: 0 - 200 градусов . Максимальные размеры обрабатываемого металла: . квадрат - 14 х14 мм (гибка углов). полоса - 50 х 6 мм (гибка углов). полоса - 25 х 4 мм (гибка завитков) . пруток - Ф14 мм (гибка углов) . Вес: 34/35 кг . Размер упаковки: 880х260х260 мм . Популярный и любимый инструмент для гаража, мастерской, небольшого бизнеса.

Отзывы о компании 3

1 отзыв
У компании недостаточно отзывов, чтобы сформировать рейтинг
Доставка в срок 100%
Качество товара/услуги 100%
Актуальность цены 100%
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Все отзывы
Юрий
03.02.2020Отзыв от покупателя
После заказа отзванился и сам лично удостоверился о приёме заявки. Всё организованно!!!
Ответ компании05.02.2020
Юрий, благодарим вас за отзыв. Рады были с вами работать. Ждем новых заявок)
Евгений
02.12.2018
Отличная вещь! Особенно если живешь в частном доме! Рекомендую!
Михаил
13.09.2017
Качественный аппарат, варит хорошо, стоит недорого
Товар на сайте компании
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