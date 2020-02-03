Ручной универсальный гибочный инструмент MB31 - 6x50 для гибки полосы, прутка, квадрата . и изготовления завитков для художественной ковки. Гибочный инструмент MB31 - 6x50 позволяет гнуть материал на любой угол и в разных плоскостях. Изготовление на MB31 - 6x50 кузнечных завитков (волют) существенно расширяет сферу его . применения и позволяет производить оконные решетки, калитки, ворота и другие виды кузнечных изделий с холодной ковкой. Отличный инструмент для начала небольшого бизнеса или для расширения существующего. Быстрая смена оправок и удобные упоры для гибки одинаковых деталей. Станок MB31 - 6x50 удобен в небольшой мастерской, кузне, гараже или даче. Легко устанавливается прямо на стройплощадке для проведения общих работ по гибке металла . и для изготовления изделий с художественной ковкой. Технические характеристики . Гибочный кузнечный инструмент MB31 - 6x50 не требует специальной установки и монтажа. Крепление станка производится к полу, через монтажные отверстия. Оборудован удобной телескопической ручкой - для изменения прилагаемого к заготовке усилия. Большой набор оправок в комплекте. Специальная оправка (два звена) для гибки завитков художественной ковки (валют) из полосы. Угол гиба: 0 - 200 градусов . Максимальные размеры обрабатываемого металла: . квадрат - 14 х14 мм (гибка углов). полоса - 50 х 6 мм (гибка углов). полоса - 25 х 4 мм (гибка завитков) . пруток - Ф14 мм (гибка углов) . Вес: 34/35 кг . Размер упаковки: 880х260х260 мм . Популярный и любимый инструмент для гаража, мастерской, небольшого бизнеса.